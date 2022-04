L'ex Aronica: "Noi avremmo vinto, per il Napoli di Mazzarri era impensabile farsi recuperare al 90'"

"L’aspetto psicologico credo che sia fondamentale, forse qualcuno ancora non ha capito l’importanza di vincere a Napoli".

Salvatore Aronica, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Quest’anno nelle gare in casa il Napoli ha quasi sempre perso il treno, con una vittoria si poteva restare attaccati alle prime ed invece è arrivato un pareggio con la Roma. L’aspetto psicologico credo che sia fondamentale, forse qualcuno ancora non ha capito l’importanza di vincere a Napoli.

Koulibaly? E’ ormai in questi anni ha dimostrato il suo valore, è anche il leader dentro e fuori di questa squadra. Mi colpisce il suo tempismo nelle chiusure, oltre che alla grinta, la forza e la tecnica.

Con lo spirito del nostro Napoli di Mazzarri come sarebbe andata? Sicuramente avremmo battuto la Roma, per noi era impossibile farci recuperare al 90’. Il rendimento in casa è quello che dà più fastidio, questo fa capire che manca ancora quello step in più alla squadra. Quello nostro era un Napoli operario con i tre tenori davanti, avevamo quella grinta e il saper gettare il cuore oltre l’ostacolo. Queste caratteristiche devono essere presenti in una squadra di calcio. Quest’anno il Napoli aveva tutte le carte per giocarsela, non si può buttare tutto con due partite in casa, soprattutto con la Fiorentina dove emersa la paura di vincere.

Il Napoli ce la può ancora fare? Gli do ancora il 25% di possibilità, il Napoli deve cercare di fare 5 vittorie per poi non rimproverarsi più nulla. Sono un ottimista di carattere e tengo ancora vivo il discorso scudetto”.