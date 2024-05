L'ex Atalanta Rossini: "Gasperini al Napoli? Con ADL sarebbe situazione esplosiva"

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto l’ex attaccante dell'Atalanta Fausto Rossini.

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto l’ex attaccante dell'Atalanta Fausto Rossini: "Anche le annate di Champions sono state belle - dice Rossini della Dea di Gasperini, in finale di Europa League - ma in corsa su tre obiettivi e le due finali sono incredibili”.

Gasperini ha migliorato pure Scamacca?

“Il mister ha bisogno solo di tempo. All’inizio è sempre un po’ difficoltoso, pure con De Ketelaere se ricordate. Sono andati via giocatori da Bergamo che, pur sembrando mediocri, poi sono andati a fare le fortune altrove”.

Merito di Gasp, ma anche dei Percassi…

“I meriti societari sono evidenti. Ai miei tempi si lottava per la salvezza, ora siamo lì a lottare per vincere. Uno dei meriti più grandi è stato quello di portare Sartori. Ha portato giocatori ottimi a prezzi ragionevoli”.

Gasp secondo lei prosegue a Bergamo?

“C’è stima da parte di tutti. Negli ultimi anni si è un po’ adeguato all’avversario. Il Gasp dei primi anni si vedeva l’Atalanta più bella possibile”.

Da tifoso juventino Gasp lo consiglierebbe alla Juve?

“Alla fine credo che l’unico trofeo vinto ad ora è il Viareggio con la Juve. L’ho conosciuto come allenatore avversario, non lo conosco come persona, ma mi sembra più bravo nel plasmare giocatori in crescita, che nello gestire i campioni”.

Chi è favorito tra Juve ed Atalanta in Finale di Coppa Italia e chi è favorito tra Bayer Leverkusen ed Atalanta in Finale di Europa League?

“Per come gioca la Juve, chiunque può batterla, ma l’esultanza di Milik per la qualificazione in Finale è stata emblematica, ma l’Atalanta ha possibilità. Col Bayer vedo meno chance, è una squadra tostissima, divertente e ben allenata”.

Gasperini al Napoli?

“Gasperini con De Laurentiis sarebbe situazione esplosiva. La sfida sarebbe importante, ma paradossalmente sarebbe un passo indietro, per come è arrivato il Napoli quest’anno. Mi sembrava di leggere che Pioli fosse favorito per la panchina del Napoli”.