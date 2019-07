L'ex azzurro Bandoni: "Non seguo più nulla, il mio calcio s'è fermato a Napoli"

Claudio Bandoni, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono commosso. Veder tanto amore, tanta passione attorno ad una squadra che amo come il Napoli mi commuove. Quando c'ero io la gente veniva al San Paolo, ma non da noi nel periodo di preparazione. Meret? Non seguo molto il calcio. Io dico sempre che il mio calcio è terminato a Napoli. Ho un ricordo di Napoli troppo forte, per quello dico che il mio calcio s'è fermato lì. A 80 anni mi faccio un regalo: verrò in bici da Verona a Napoli per stringere il legame tra le due tifoserie che spesso sono state rivali".