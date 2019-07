L'ex azzurro Bellucci: "Manolas e Koulibaly come Stam e Nesta, Ancelotti aveva un abitudine..."

A parlare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è l'ex attaccante Claudio Bellucci, che è intervenuto sul calciomercato italiano.

Sul mercato dei difensori. "Le squadre vanno costruite partendo dalla difesa. Si spende per prendere meno gol e per costruire davvero una squadra di livello. Ancelotti era abituato nel Milan a lasciare gli attaccanti avversari nell'uno contro uno, ma c'erano di fronte Stam o Nesta. Manolas e Koulibaly possono fare la stessa cosa, così si possono portare più giocatori in area avversaria".