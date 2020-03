L'ex azzurro Carbone: "Ancelotti non ha fallito! Gattuso? Si può aprire un nuovo ciclo"

L'ex fantasista di Napoli e Inter Benny Carbone si è raccontato a trecentosessanta gradi in una lunga intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira. Ecco le principali dichiarazioni dell'allenatore di Bagnara Calabra. Tra gli argomenti anche il Napoli di oggi: "Non ha fallito Ancelotti, non si può discutere Carlo come allenatore che se quest'anno si è rotto qualcosa e il Napoli non riusciva più a seguire l'allenatore. Il primo anno di Ancelotti è stato positivo: secondo posto contro una Juve che resta superiore e anche quest'anno - se il campionato ripartirà - vincerà lo scudetto perché resta un gradino sopra tutte le altre. Gattuso mi piace molto: è l'uomo giusto per riportare in alto il Napoli. Rino ha tanta personalità, è sanguigno, un trascinatore e in poco ha conquistato l'ambiente azzurro. Gattuso può aprire un nuovo ciclo".