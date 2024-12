L'ex azzurro Di Fusco: "Scuffet? Il Napoli fa bene a mandare a giocare Caprile..."

Il Napoli in piena corsa per lo scudetto e pronto a dare rinforzi ad Antonio Conte. Ne abbiamo parlato con Raffaele Di Fusco, grande ex dei partenopei. "Per quanto riguarda la lotta al titolo - dice a Tuttomercatoweb.com - fare percentuali è difficile anche perchè stiamo assistendo ad un campionato così equilibrato che non si vedeva da anni. Credo che come ho sempre detto il Napoli possa arrivare tra le prime tre: l'Inter è la favorita in assoluto anche perché ha due squadre e mezzo, mentre per l'Atalanta le tre competizioni possono essere un problema. La formazione di Conte ha il vantaggio che fa solo il campionato..."

Il rendimento del Napoli è quello che si aspettava?

"Sì, dopo questa rivoluzione non è semplicissimo poter pensare subito allo scudetto. Conte intanto ha inviato... una letterina a Babbo Natale con le sue richieste per il mercato di gennaio e giugno. Per vincere serve programmare e Conte lo sta facendo. Non gli interessa la bellezza o lo spettacolo, le sue sono squadre pratiche".

Danilo a sua sensazione arriverà al Napoli?

"Per me arriva perché in effetti in difesa e a centrocampo molto era stato bloccato in estate dalla mancata cessione di Osimhen. A mio parere arriveranno a gennaio un paio di difensori e un centrocampista. Danilo e un altro centrale oppure un centrale e un esterno, ad esempio Biraghi che è appetibile per il Napoli".

A centrocampo tra gli altri le piacerebbe Fagioli?

"Non credo possa interessare molto anche perché Raspadori sono convinto che non glielo daranno alla Juve"-

E di Scuffet come vice Meret che pensa?

"A me piace, con Meret tra l'altro si conoscono. Fa bene il Napoli a mandare a giocare Caprile che ha qualità ma deve trovare spazio".