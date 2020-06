L'ex azzurro Dossena: "Callejon dovrebbe giocare sempre, sua presenza è preziosa..."

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi sui temi legati alla squadra azzurra: “Volevamo assolutamente vincere quel trofeo. La Coppa Italia era l’unico obiettivo di quel 2012 perché non riuscimmo ad essere protagonisti per lo scudetto. Quindi volevo conquistare qualcosa di importante da consegnare ai tifosi del Napoli, dove sono stato benissimo. Questo Napoli ha un grande gruppo, c’è coesione tra i giocatori e Gattuso. L’allenatore azzurro ha fatto un ottimo lavoro, c’è voglia di raggiungere obiettivi. Questo aspetto può rappresentare una marcia in più. La Juventus ha tanta tecnica, ma per vincere deve assolutamente aumentare il ritmo. Callejon? Per me deve giocare sempre, la sua presenza è preziosa dal punto di vista tattico”.