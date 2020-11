L'ex azzurro Gatti: "Il 4-2-3-1 è fattibile perché Gattuso dà la giusta organizzazione"

Fabio Gatti, ex centrocampista azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli può giocare con un centrocampo a due, dipende dal sacrificio degli attaccanti però. Gattuso è bravo, quando la squadra è organizzata è tutto più semplice. E il Napoli è una squadra organizzata perché ha un tecnico di livello. Con Bakayoko in campo è un modulo più semplice da fare perché copre una maggiore porzione di campo".