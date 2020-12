L'ex azzurro Giordano: "Rosso a Insigne? Ci sta il 'vaffa' all'arbitro, ma se sei in mezzo ad un gruppo..."

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha commentato l'espulsione di Insigne al Meazza ai microfoni di Canale 21: "Ci può stare un faccia a faccia con l'arbitro, il problema è se lo dici in mezzo ad un gruppo di Napoli ed Inter, se non interviene poi quelli dell'Inter ti vengono a prendere. Se stai faccia a faccia magari l'arbitro te la lascia passare, ma se stai in mezzo al gruppo... Ci sta che mandi a quel paese l'arbitro, è l'adrenalina, a volte i giocatori nemmeno si riconoscono in campo quando rivedono la partita".