L'ex azzurro Giubilato: "Conoscendo Rino mi meraviglio dell'atteggiamento dei giocatori"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'ex azzurro David Giubilato ha parlato del periodo no del Napoli: "Se fosse stata una crisi solo di febbraio avremmo festeggiato, la sola vittoria contro la Juve non basta.

Come si esce dalla crisi? Lavorando tanto, ma devo dire che nella squadra non vedo nessuna differenza d’atteggiamento se si perde o si vince una partita. Conoscendo Gattuso mi meraviglio di questo atteggiamento dei suoi giocatori, sembra che ci sia poco attaccamento e non so come spiegarmelo da ex azzurro. Ho avuto la fortuna di far parte del Napoli, vivere lo spogliatoio e la città, forse ora è diverso per via della mancanza dei tifosi per via del Covid, il tifo napoletano è un corpo unico con la squadra. Però devo dire che frequento ancora Napoli e non esiste indifferenza in città, questo è l’aspetto positivo rispetto ad altre realtà. Quindi per un giocatore è quasi impossibile non essere attaccato a quello che si respira in città 24 ore su 24”.