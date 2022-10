L'ex azzurro Marino: "Mi aspettavo una grande partenza. Si può lottare per lo scudetto"

“Spalletti è un ottimo allenatore, che continua a dimostrare di avere ottime idee. Le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio”.





L’ex azzurro Raimondo Marino è intervenuto durante 'Piazza Affari', in onda su Tmw Radio, per analizzare il momento del Napoli.

Come vede questo avvio di stagione del Napoli?

“Il Napoli sta facendo bene, ha un gruppo di ragazzi umili che si sacrificano. Mi aspettavo una grande partenza e per me si può puntare allo scudetto”.

Cosa ne pensa in particolare di Raspadori?

“Il Napoli è un gruppo affiatato, composto da tanti bravi giocatori. Raspadori è un ragazzo umile che non crea problemi nello spogliatoio”

Quanto sta incidendo il lavoro di Spalletti?

“Spalletti è un ottimo allenatore, che continua a dimostrare di avere ottime idee. Le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio”.

Un giudizio sul mercato del Napoli?

“In estate il Napoli è stato criticato per i tanti addii di spessore, ma alcune volte le cessioni di certi senatori sono necessarie per iniziare un nuovo ciclo”.

Di Juventus e Inter cosa pensa?

“La Juve non può lottare per lo scudetto, perché ha troppe prime donne. Anche l'Inter in questo momento non si atteggia da squadra”.

Il Napoli in Champions dove può arrivare?

“Per ciò che sta facendo anche in finale, ma molto dipende dai giocatori e da come inciderà il mondiale”.