L'ex azzurro Mesto: "Con Benitez arrivata la svolta, percorso proseguito con Sarri"

Giandomenico Mesto, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ricordando anche la sua esperienza in azzurro: "Gli anni con Benitez sono quelli della svolta. Io ho fatto l'ultimo anno di Mazzarri, che ha fatto dei miracoli a livello di risultati. Con Benitez e gli arrivi dei vari campioni come Higuain, Callejon e Mertens il Napoli ha trovato la svolta ed è stato indirizzato verso il top del campionato, un percorso continuato poi anche con Sarri. Insigne? Ha sempre avuto colpi da campione, ma è cresciuto molto".