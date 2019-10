L'ex azzurro Mora: "Non può filare sempre tutto liscio, basta saper gestire i momenti"

Nicola Mora, ex difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non può filare sempre tutto liscio, i momenti no ci sono. Ma al Napoli basta una vittoria per rimettersi in sesto. Certi momenti vanno gestiti bene, con la massima tranquillità. Il Napoli resta una squadra forte, ha caratura psicologica per uscirne. Non è semplice ora con Hellas Verona e Salisburgo, ma il Napoli ne uscirà da grande squadra".