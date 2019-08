L'ex azzurro Orlandini critica l'acquisto di Lozano: "E' un doppione di Insigne"

Il Napoli e la Fiorentina. Se ne parla in questa intervista a TMW con Andrea Orlandini, centrocampista che in carriera ha vestito proprio le maglie dei partenopei e dei viola. "Prendendo Lozano la squadra di Ancelotti ha fatto un buon colpo anche se mi sembra un giocatore che assomiglia parecchio a Insigne. E' interessante ma avrei puntato tutto su Icardi"

Icardi finirà alla Juve? "Non saprei. Ma quando si dice no su un giocatore non è detto che sia definitivo. In generale comunque mi sembra un buon Napoli che con l'Inter sarà l'anti-Juve. I bianconeri in ogni caso hanno ancora qualcosa in più"

James Rodriguez che ora pare più lontano lo avrebbe preso? "E' un calciatore che può far comodo, è un trequartista che sa anche segnare. Ancelotti lo conosce e sa come utilizzarlo. Avrei preso più lui che Lozano che, ripeto, mi sembra un doppione di Insigne".