L'ex azzurro Pellegrini: "L'Atalanta poteva vincere 3-1, ma capisco l'SOS di Gattuso"

Claudio Pellegrini ha vestito la maglia del Napoli per cinque stagioni. E conosce alla perfezione l'atmosfera e le aspettative intorno alla squadra partenopea. Ci siamo rivolti a lui per un'analisi non solo della partita di ieri ma anche del momento della formazione azzurra. "Per quanto riguarda la gara ieri - dice l'ex attaccante a Tuttomercatoweb.com - per buona parte è stata condizionata dall'ottima prestazione dell'Atalanta che per me è la favorita per la Coppa. Anche in campionato potrà recitare un ruolo di primissimo piano. Nel procedere ad un commento, bisogna sempre rapportarsi con chi abbiamo di fronte: il Napoli cerca il bel gioco e a volte ci riesce altre meno, ma questo dipende pure dall'avversario: domenica scorsa l'Atalanta ha perso contro la Lazio ma in ogni caso tutte le squadre fanno fatica contro la formazione di Gasperini che è forte fisicamente e tatticamente. I nerazzurri non ti lasciano giocare e hanno ottime trame di gioco. E la gara di ieri conferma il valore dell'Atalanta mentre al Napoli manca qualcosa per competere per i vertici. Però può giocarsi il quarto posto, con più fortuna e serenità. Ho vissuto a Napoli e quando Gattuso parla di tranquillità lo capisco: tutta la piazza si aspetta sempre grandi cose ma ci sono anni in cui bisogna stringersi intorno alla squadra e fare un corpo unico. Estraniarsi dalle voci non è facile e ha fatto bene Rino a lanciare questo Sos, non si vince solo con le individualità ma servono l'ambiente, la società e anche una dose di fortuna. Sposo il modo di pensare di Gattuso, poi può piacere o no, anche se in fondo quelli che vanno in campo sono i giocatori".

Ieri da parte del Napoli c'è stato un atteggiamento troppo difensivo? "La partita l'ha fatta l'Atalanta come sempre, poteva vincere 3-0 per le occasioni o 3-1. E' andata bene perchè il Napoli può giocarsi il ritorno e deve aver fiducia, la Dea dovrà esporre e il Napoli potrà comunque anche recuperare qualche individualità. Non sarà facile perchè l'Atalanta è affamata, ha anche più fisicità, i giocatori sanno tutti cosa fare, se vanno in pressione lo fanno tutti. C'è una grossa connessione tra i reparti, sono bravi a recuperare palla e a trasformare l'azione da difensiva in offensiva con qualità".

Gattuso arriverà a fine stagione e poi sarà addio? "Se non vogliono fare stravolgimenti... De Laurentiiis si può inventare di tutto ma visto il cuore che ci mette e il lavoro che sta facendo, Gattuso va protetto. Guardate il presidente del Cagliari Giulini, ha fatto una mossa che non fa nessuno. Dopo una serie di sconfitte ha confermato l'allenatore e gli ha allungato il contratto dando pure un segnale ai calciatori".