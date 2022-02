L'ex azzurro Restelli: "Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto, Inter fortissima ma con tanti impegni"

Nel corso del TMW News, l'ex centrocampista azzurro Maurizio Restelli ha detto la sua anche sul Napoli: "Ha tutto per vincere lo scudetto, il tecnico e la squadra. Occorre vedere se è stata raggiunta la maturità per raggiungere qualche grande traguardo. A volte quella è mancato un pochino. Ma la rosa per puntare allo scudetto c'è. L'Inter è fortissima ma ha tanti impegni, Champions e Coppa Italia: le energie psico-fisiche possono avere un'importanza rilevante".