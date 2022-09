L'ex azzurro Rog: "Ho deciso di restare a Cagliari in B perché non l'ho aiutato a salvarsi"

Marko Rog, capitano del Cagliari, intervenuto durante la trasmissione Videolina Sport, parla così del momento dei sardi e della decisione di restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Rog, capitano del Cagliari, intervenuto durante la trasmissione Videolina Sport, parla così del momento dei sardi e della decisione di restare in Sardegna: "Sto bene, quando vinciamo sto ancora meglio. Abbiamo ancora tanto da fare, ma sto tornando quello del primo anno. La fascia per me è un grande onore, ma ricordiamo che i capitani sono Pavoletti e Deiola. Dopo tre anni che non giocavo ho ritrovato il gol: è stata una grande emozione e mi ha ripagato dopo tutto quello che ho passato in questi anni. Io e la squadra dobbiamo continuare così. Abbiamo un grande gruppo ed una grande squadra per la Serie B, l'anno scorso ci sono rimasto male per non aver potuto aiutare la squadra a salvarsi e ho deciso di restare qui. Essere fuori e non poter aiutare fa male, l'importante è che ora stia bene e che posso aiutare i miei compagni".

La prima parte di stagione?

"Sono passate solo cinque giornate, abbiamo cambiato tanto dall'anno scorso, ma abbiamo tempo per poter migliorare. In campo dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di disputare un grande campionato. Ho visto che tanti ci tengono alla maglia, per questo anch'io ho deciso di dare il mio contributo anche in Serie B". Lo riporta Tuttocagliari.net.