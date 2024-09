L'ex azzurro Tosto: "Perché preferisco Politano a Neres. Da novembre il vero Napoli di Conte"

vedi letture

Nel corso di Radio Marte è intervenuto l'ex azzurro Vittorio Tosto analizzando il momento del Napoli di Conte: "Per me Conte proseguirà su quello che è il vestito adatto per il suo Napoli, seguendo la linea che ha iniziato da due mesi a questa parte. Penso che stia valutando alcune cose, però, perchè non tutto quello che si è visto in campo lo avrà convinto. Lo conosco molto bene, credo che utilizzerà le prossime 5 gare per completare il percorso di crescita, sempre pensando a ottenere il risultato, magari modificando qualcosa e utilizzando i calciatori in posizioni diverse. Per me il vero Napoli di Conte lo vedremo da novembre in poi.

Neres o Politano? Scelgo il secondo perchè mi dà garanzie, è integrato nell'ambiente, ha nelle sue gambe diverse gare col Napoli e al Maradona. Anguissa è un cavallo dal punto di vista atletico e secondo me non ha galoppato realmente se non con Spalletti. Per me lui può determinare come faceva nel Milan un certo Desailly. Con Conte può tornare quello di due anni fa ed anzi con lui può anche migliorare in zona gol. McTominay è un giocatore importante ma bisogna dargli tempo per inserirsi nell'ambiente e nel calcio italiano. Napoli, per come è la mia visione, è una metropoli unica al mondo perchè ha una sola squadra per cui tifare. E ci sono milioni di tifosi nel mondo potenzialmente. Per questi motivi, e per la storia che ha il club, deve lottare per vincere sempre per lo scudetto. Per mentalità deve essere forte e ragionare come i top club europei"