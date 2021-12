L'ex Bagni: “Il Napoli potrebbe cedere Demme e prendere un Nazionale...”

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto Salvatore Bagni, storico ex del Napoli di Maradona ed attuale dirigente sportivo. Parlando del mercato di gennaio, Bagni in modo sibillino dichiara: "Il Napoli potrebbe cedere anche Diego Demme. Arriverebbe, qualora accadesse, un calciatore nazionale. Non escludo che possa essere un difensore".