L'ex Barça Stoichkov: "Il Napoli non deve avere paura se vuole qualificarsi. Su Gattuso..."

L'ex fuoriclasse bulgaro Hristo Stoichkov, ex calciatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a proposito della sfida di Champions tra i catalani e il Napoli: "Barcellona-Napoli? Il Napoli se vuole passare il turno non deve giocare con paura. La favorita? Ancora il Barcellona. A chi avrei assegnato il pallone d'oro? Ancora troppo presto per decidere, dopo la Champions mi potrei sbilanciare

Il Napoli con Gattuso è cresciuto e può insidiare il Barcellona se gioca con ripartenze veloci. Il Camp Nou è molto grande e questo per gli azzurri può essere un problema".