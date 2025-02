L'ex Behrami: "Nessuna involuzione, ma da Conte mi aspettavo un piano B"

Valon Behrami, ex centrocampista azzurro e oggi opinionista, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio tra Napoli e Udinese (1-1), soffermandosi sulle difficoltà della squadra di Antonio Conte: "Più si va avanti e più diventa difficile, ma non parlerei di involuzione del Napoli", ha spiegato Behrami, che si aspettava però un cambio di rotta da parte dell'allenatore azzurro: "Mi aspettavo un piano B, ma le sostituzioni non hanno inciso. Oggi gli esterni non hanno funzionato e la manovra si è bloccata".

Lo svizzero ha sottolineato come "la voglia di vincere subito abbia portato il Napoli a sprecare troppe energie, con la squadra che è arrivata in difficoltà nel finale". Sul tema del mercato e dell'assenza di un'alternativa a Kvaratskhelia, Behrami ha difeso il gruppo: "Dopo un pareggio casalingo è facile dire che manca un sostituto per Kvara, ma non sarebbe giusto nei confronti di una squadra che sta facendo benissimo. Se poi lo scudetto dovesse sfumare, parlare di un mercato di gennaio non all’altezza sarebbe solo un modo per giustificarsi".