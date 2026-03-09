L'ex Belardi: "A Napoli qualcosa che non ho mai visto nella storia del calcio"

L'ex portiere Emanuele Belardi ha parlato, in una intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, di alcuni temi caldi legati alla Serie A. Ha parlato anche di Napoli.

Qualora il Napoli arrivasse fra le prime 4, si può parlare di stagione positiva (anche considerando la Supercoppa vinta), visti i tanti infortuni?

"A Napoli è successo qualcosa che non ho mai visto nella storia del calcio. Tanti infortuni, anche gravi, non li ricordo in una sola annata. Arrivare in Champions è fondamentale".

Che ne pensa di Milinkovic-Savic e Meret?

"Meret a Napoli, nonostante sia il portiere che ha vinto più di tutti, non è mai stato accettato al 100%. Peccato, perché secondo me è un ottimo portiere. Quest'anno anche a causa degli infortuni l'alternanza è venuta a mancare. Milinkovic-Savic ha delle qualità dal punto di vista del gioco con i piedi e per le ripartenze, ma per me non è un portiere da top club. Se è stato fatto questo investimento per lui evidentemente l'allenatore vede qualcosa che a lui serve".