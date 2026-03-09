Tuttonapoli Chi ricorda Alisson? Da Lookman al Pocho, quanti paragoni (uno a sorpresa)

Oggi a Radio Tuttonapoli lo abbiamo chiesto anche ai tifosi e tra le risposte, ecco spuntare fuori anche un paragone con un altro campione brasiliano

Ricorda tutti o nessuno, Alisson Santos, autore già di due gol con la maglia del Napoli. Venti milioni (se verrà riscattato in estate) per strapparlo allo Sporting Lisbona, un vero e proprio affare da parte del ds Manna, bravo a intervenire con tempismo nel mercato di gennaio. Oggi tutti parlano di Alisson e i tifosi si scatenano a trovare paragoni. C'è già chi lo ha paragonato a Lavezzi, chi a Neres, chi a Kvaratskhelia, altri a Lookman per la capacità che ha di calciare in porta con rapidità e nello stretto. Oggi a Radio Tuttonapoli lo abbiamo chiesto anche ai tifosi e tra le risposte, ecco spuntare fuori anche quella di Vinicius jr del Real Madrid. Insomma, Alisson somiglia a tanti, secondo molti, forse perché non somiglia a nessuno. Ha uno stile tutto suo.

Alisson, che numeri. E il futuro è già scritto

Il brasiliano ha già segnato due gol con la maglia del Napoli e non ci sono dubbi sul fatto che in estate verrà riscattato per 16 miloni. Il prestito oneroso era stato di 3,5 milioni. Ciò vuol dire che il giocatore costerà in totale 20 milioni, un vero e proprio investimento per un giocatore che ha già dimostrato di valerne molti di più. Sorge un dubbio: come ha potuto non giocare neppure una partita da titolare in campionato con lo Sporting? Poco male. Il Napoli ha puntato convinto su di lui e ora se lo gode.