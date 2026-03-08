Rigore non dato all'Inter? L'interista Bergomi nello studio Sky: "VAR deve intervenire!"

Ancora una sconfitta in uno scontro diretto per l'Inter, che cede il derby al Milan e vede improvvisamente restringersi il margine di vantaggio in classifica. I nerazzurri ci hanno provato nella ripresa senza però riuscire a sfondare, pagando a caro prezzo l'errore difensivo che ha regalato il gol a Estupinan. Nel finale c'è stato spazio anche per qualche polemica finale legata alla decisione dell'arbitro Doveri di non assegnare calcio di rigore (con il VAR che non è intervenuto per comandare alcuna revisione) dopo un sospetto tocco con il braccio di Ricci su sponda di testa di Dumfries.

Rigore non dato all'Inter: il parere nello studio Sky

Negli studi di Sky Sport sono arrivati i vari pareri espressi dagli ospiti in studio. Il giornalista Stefano De Grandis: "Molto spesso si è parlato di imprudenza e braccio largo, questo è un braccio che va verso la palla e poi si ritrae. Fatico a distinguerlo da altri episodi in cui è stato dato rigore".

Così invece l'ex attaccante Paolo Di Canio: "Per me il braccio qui ferma la palla, che però altrimenti andrebbe sul fianco. Per togliere il braccio, si accomoda un po' la palla: il vantaggio tratto da un movimento istintivo a ritrarre il braccio è che la palla rimane lì. Vorrei solo rivedere la posizione dell'arbitro, se era nel mucchio o se ha visto bene. Lì magari il VAR poteva suggerire, o chiedergli comunque se avesse visto o meno".

Aggiunge l'ex portiere Luca Marchegiani: "Secondo me Doveri non lo vede e il VAR lo ha giudicato come diceva Paolo. Sembra che il volume sia aumentato, ma il braccio è davanti al corpo".

Nel discorso poi si inserisce Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter: "Ne ho visti tanti di rigori dati in questa maniera, anche meno evidenti. Ma non voglio alimentare polemiche, l'arbitro non vede, il giocatore era vicino: in questo caso deve intervenire il VAR, non so perché non l'abbia fatto".

Le ultime riflessioni sul tema arrivano da Alessandro Costacurta: "Fino ad adesso questi rigori li hanno sempre dati. Mi piace il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa e quindi rigori così, che per me non lo sono mai ma fino a due settimane fa lo era, non vengano più considerati tali".