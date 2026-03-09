I due ritorni che alimentano il grande rimpianto stagionale

vedi letture

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il loro ritorno può cambiare gli equilibri nella corsa europea degli azzurri.

La vittoria contro il Torino ha restituito ad Antonio Conte due uomini chiave come Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, rientrati dopo un lungo periodo di assenza e subito protagonisti al Stadio Diego Armando Maradona.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il loro ritorno può cambiare gli equilibri nella corsa europea degli azzurri.

Il quotidiano evidenzia come bastino “pochi minuti per cancellare mesi di assenza. E forse per alimentare il rimpianto di ciò che poteva essere e che inevitabilmente non sarà”, ma allo stesso tempo sottolinea che l’emergenza è ormai alle spalle e il Napoli può guardare avanti con maggiore fiducia.

Il recupero dei due centrocampisti rappresenta un segnale forte per la squadra.

Nella gara contro il Torino, infatti, “Anguissa ha giocato per un tempo e la sola presenza in campo ha ridato ordine e serenità al Napoli”, mentre “De Bruyne ha trovato spazio nel finale e il suo ingresso è stato accolto dall’ovazione del Maradona”, segno dell’entusiasmo del pubblico per il ritorno del fuoriclasse belga.