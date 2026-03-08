L'Inter può crollare? Di Canio a Sky: "Psicosi! Hanno paura... rivedono i fantasmi!"

Ancora una sconfitta in uno scontro diretto per l'Inter, che cede il derby al Milan e vede improvvisamente restringersi il margine di vantaggio in classifica. I nerazzurri ci hanno provato nella ripresa senza però riuscire a sfondare, pagando a caro prezzo l'errore difensivo che ha regalato il gol a Estupinan. Lo Scudetto resta in mano all'Inter, ma la corsa è tutt'altro che chiusa.

L'ex calciatore ed allenatore, ora opinionista tv, Paolo Di Canio, ne ha parlato così negli studi di Sky Sport: "Se l'Inter è attanagliata così e ha questa paura di non farcela... Rivede i fantasmi del passato. Avevano una paura fottuta e hanno 10 punti di vantaggio. Barella, Dimarco... E poi tutti gli altri. Veramente hanno questa psicosi? Soprattutto nei confronti del Milan".