Rigore Inter, Marelli stoppa le proteste: "Non punibile, il movimento non è ad allargare"

Rigore Inter, Marelli stoppa le proteste: "Non punibile, il movimento non è ad allargare"TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:50Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Episodio contestato nel finale di Milan-Inter, derby vinto dai rossoneri per 1-0 con gol decisivo di Estupinan. Si tratta del tocco col braccio da parte di Ricci, nel corso dei minuti di recupero. Una scelta che ha scatenato le proteste nerazzurre, già partite poco prima per l'annullamento del potenziale 1-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ai microfoni di DAZN, Luca Marelli ha commentato così tale situazione dubbia nell'area milanista: "Tocco di mano non punibile: movimento a chiudere e non allargare il braccio", così il commentatore arbitrale spegnendo le lamentele interiste.