L'ex Bellucci elogia Lozano: "E' un predestinato! Difesa? Questione di equilibrio collettivo"

Nel corso di Marte Sport Live, il programma d’informazione sportiva di Radio Marte, è intervenuto Claudio Bellucci, ex attaccante azzurro "Il Napoli è la squadra che sta meglio, la Sampdoria non riesce a trovare il bandolo della matassa.



Troppi gol subiti? Secondo me è una questione di equilibrio collettivo. Manolas e Koulibaly non possono giocare uno contro uno tutta la partita.



Sampdoria in crisi? Di Francesco è un ottimo allenatore, è una questione di tranquillità che deve trovare tutto l'ambiente doriano



Lozano? Lozano è un predestinato. E' un grande acquisto come lo è come quello di Llorente. Spero il Napoli quest'anno possa mettere qualche trofeo in bacheca.

Problema gestione per Ancelotti? Ancelotti è molto bravo a gestire le rose, a Napoli è diverso dimostrare il proprio valore partendo dalla panchina".