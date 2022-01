L'ex Bertoni: "Tagliafico perfetto per il Napoli, vi racconto le sue caratteristiche"

Daniel Bertoni, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tagliafico? Parliamo di un calciatore adatto secondo me al gioco del Napoli perché è un terzino di statura media a cui piace molto la fase offensiva. Il calcio italiano oggi è molto tattico rispetto a quando ci giocavo io, ma penso che uno come Tagliafico non avrebbe problemi ad adattarsi”.