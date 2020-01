L'ex bianconero Gentile: "Napoli rigenerato, con la Juve serve carattere. Su Sarri..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Claudio Gentile, allenatore ed ex bandiera della Juventus: “Nel calcio non c’è mai nulla di certo per cui anche le gare scontate in realtà non lo sono. Il Napoli visto in coppa Italia mi è sembrato rigenerato da una situazione un po' critica e contro la Juve si può tirare fuori quel carattere che serve. Mi auguro si vedere una bella partita, poi che vinca chi merita".

SARRI - "Sarri ha una mentalità diversa da Allegri e ci vuole del tempo per far assimilare alla squadra i nuovi meccanismi. Mi pare che in queste ultime partite la Juve giochi meglio e mi auguro che la mentalità di Sarri stia entrando nella testa dei giocatori”.