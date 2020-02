L'ex Bordin elogia Demme: "E' importante per la squadra, sa assumersi responsabilità"

Nel corso di Radio Gol è intervenuto Roberto Bordin, ex giocatore del Napoli in merito alla sfida contro l'Inter e su Diego Demme: "E' una partita molto difficile, Gattuso non ha una situazione semplice da gestire. Cambiare i giocatori e adattarli può essere una cosa rischiosa, dovrà scegliere Gattuso se correre o meno il rischio. Ci sono tanti impegni e bisogna dosare le forze".

RESPONSABILITA' - "Demme sa fare entrambe le fasi, è molto bravo. E' un giocatore importante che ha grandi responsabilità"