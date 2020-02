L'ex Brescia Budel: "Napoli solido. Demme? Urgeva un calciatore come lui"

L'ex calciatore del Brescia Alessandro Budel è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Napoli: "Il Napoli sta facendo bene. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. La squadra è solida e sta facendo ottimi risultati e può ambire ad un posto in Europa.

"Demme? Il Napoli necessitava di un giocatore come lui. Lui sente la fiducia dell’allenatore e dei compagni e lo sta dimostrando sul campo"

"Balotelli? Non è riuscito a dare quello che tutti si aspettavano. Tutti conoscono le sue qualità ma non è adatto ad una squadra che deve salvarsi. Poi lui è bresciano e si sente nella posizione di dover dare qualcosa in più"