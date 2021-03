L'ex Bucchi: "De Zerbi al Napoli? Gli serve una società che costruisca la squadra per lui"

Christian Bucchi, ex attaccante del Napoli e compagno di De Zerbi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "De Zerbi, per sua ammissione, è un allenatore che ha idee forti e ci vuole la società giusta per lui. Credo che lui, come a Benevento e a Sassuolo, ha cercato società che sposassero la sua idea e acquistassero calciatori che rientrassero nei suoi parametri.

Napoli ha gli uomini giusti? Certo. Ma ogni progetto tecnico ha difficoltà iniziali, il Sassuolo inizialmente andava male, ma gli hanno dato fiducia. I passaggi a vuoto vanno supportati, altrimenti non è un progetto. Uno come lui ha bisogno di tempo".