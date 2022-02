L'ex Cagliari Canini: "Partita difficile per entrambe, il Napoli può pagare la stanchezza"

Michele Canini, ex difensore del Cagliari, ha parlato della sfida tra i rossoblù e il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà una partita difficile per entrambe le squadre, perché il Cagliari deve uscire da questa situazione anche se nelle ultime partite ha trovato dei risultati importanti. Il Napoli sta bene, l’ha dimostrato anche in coppa, però sappiamo che le partite europee portano un po’ di stanchezza soprattutto dopo aver giocato con un avversario importante.

Da cosa dipende l’ottima fase difensiva del Napoli? Quando una squadra difende bene vengono esaltate anche le qualità dei singoli. Secondo il Napoli difende molto molto bene come squadra e questo porta beneficio ai singoli. Koulibaly e Rrahmani stanno facendo un campionato straordinario, stanno sbagliando poco e fanno prestazioni di alto livello. Merito dei giocatori che stanno facendo qualcosa di straordinario e secondo me continueranno fino alla fine perché hanno trovato consapevolezza nei propri mezzi.

Rrahmani? Passare dal Verona al Napoli è un bel passo, il ragazzo sta dimostrando di avere qualità importanti ma ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento. La fiducia del mister ha portato ad avere questa evoluzione del giocatore. Lui con il lavoro quotidiano sta dimostrando che ci può stare serenamente in questo Napoli, accanto ad un gran giocatore come Koulibaly.

Problemi in fase offensiva? Magari è anche questione di condizione fisica, visti i tanti infortuni che hanno avuto i giocatori lì davanti. I risultati stanno arrivando, magari segna un po’ meno, ma andando avanti con le partite alcuni giocatori troveranno condizione e fiducia e i gol arriveranno. Hanno sempre fatto gol e non penso che un periodo di appannamento possa cambiare la valutazione.

Goldaniga? A Cagliari sta giocando e sta facendo molto bene. In quest’annata sta trovano continuità e ha la fiducia dell’allenatore. Ha dimostrato qualità e secondo me in questo momento è un punto fermo del Cagliari.

Mi aspettavo un Napoli a questi livelli dopo averlo incontrato in C? Quell’anno è stato bellissimo perché abbiamo incontrato 4 volte il Napoli. Venire al San Paolo con lo stadio pieno era un’emozione grande. Mi aspettavamo che il Napoli sarebbe andato in Serie A e si sarebbe giocato qualcosa d’importate. Anzi forse ci ha messo anche meno tempo di quello che mi aspettavo io. E’ una società gloriosa che merita questi palcoscenici”.