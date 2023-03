L'ex calciatore georgiano Mongil: "Kvaratskhelia è l'esempio della crescita del calcio in Georgia"

Victor Mongil, georgiano, ex calciatore della Dinamo Tbilisi, ha parlato della crescita del calcio georgiano ai taccuini del quotidiano spagnolo Marca

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Mongil, georgiano, ex calciatore della Dinamo Tbilisi, ha parlato della crescita del calcio georgiano ai taccuini del quotidiano spagnolo Marca: "Sfortunatamente per i calciatori che sono stati nel Paese, il re degli sport è il rugby, ma ora anche il calcio è in crescita a causa dello spirito e della dedizione di questo sport.