L'ex Caruso: "Zielinski non è più altalenante, forse soffriva qualcuno?"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete" è intervenuto Ciro Caruso, ex calciatore e talent scout

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete" è intervenuto Ciro Caruso, ex calciatore e talent scout: “Io vedo un Zielinski che non è più altalenante, allora soffriva la presenza di qualcuno? C’è un aria importante, veramente felice per tutti. Ho sempre detto che menerei Zielinski tutti i giorni perché per le qualità che ha deve far partire almeno un’azione importante. È un giocatore importantissimo, ha tutto. Quanto è difficile per un giovane napoletano arrivare in prima squadra? Le pressioni che ci sono a Napoli non è facile reggerle. Al di là delle competizioni, indossare la maglia del Napoli è di un’importanza veramente unica. Per un napoletano è veramente difficile perché senti le responsabilità e le pressioni al quadrato. Ci sono tanti stranieri nel nostro campionato e finite le stagioni vanno via, il napoletano resta qua.