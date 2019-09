L'ex Chevanton carica tutta la città: "Fiducia nel Lecce. Il Napoli avrà un calo..."

L'ex bandiera del Lecce, Ernesto Chevanton, ha parlato della sfida al Napoli nella puntata di "L’Ostrica Ubriaca Seafood", come riportano i colleghi di Pianetalecce: "Dopo le fatiche di Coppa i partenopei potrebbero accusare un calo della forma come accaduto al Torino che fisicamente l'ho visto un po’ scarico. Sapete perché sono fiducioso? Perché il Lecce negli ultimi due anni non ha cambiato allenatore, questo non accadeva da non so quanto tempo. Liverani in due anni non ha cambiato mai modo di giocare. Questo è un fattore da non sottovalutare”.