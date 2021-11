L'ex Colonnese: "Napoli anche più forte del Milan, non me l'aspettavo"

L'ex calciatore Francesco Colonnese a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di campionato.

Inter-Napoli, ultima chiamata per Inzaghi?

"E' una partita importante, lo sa Inzaghi e il gruppo. C'è da sfruttare San Siro, il Napoli è forte ma se perdi in casa diventa difficile rientrare, anche mentalmente. Negli scontri diretti l'Inter non ha fatto benissimo quest'anno. Il Napoli è molto forte, meritatamente davanti per continuità, è più forte anche del Milan. Non ci si aspettava una squadra così forte con Spalletti".

Come valuta Inzaghi rispetto a Pioli e Spalletti?

"Inzaghi è alla prima esperienza lontano da Roma, non è semplice allenare l'Inter. Deve ancora dimostrare di essere il numero uno, ma è un allenatore che, dopo i grandi, ha vinto più di tutti. Era il migliore dopo l'addio di Conte. E poi non è la stessa squadra dello scorso anno, che era più veloce nel gioco con Hakimi e Lukaku. E' una squadra diversa ora".