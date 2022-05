L’ex Coppola: “Meret mi piace molto, ma meglio che cambi aria. Ospina merita la conferma”

È il giudizio dell'ex portiere azzurro, Nando Coppola, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, sulle prospettive dei due attuali estremi difensori del Napoli

"Meret mi piace molto per le sue qualità tecniche, ma gli consiglierei di cambiare aria per esprimersi completamente. Ospina si è fatto valere e meriterebbe la conferma da parte del Napoli". È il giudizio dell'ex portiere azzurro, Nando Coppola, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, sulle prospettive dei due attuali estremi difensori del Napoli. "Il nostro Carnesecchi della Cremonese? È un portiere di alto profilo - ha rimarcato - ma non ha mai giocato in serie A e il salto sarà bello grosso. Gaetano è un profilo da Napoli, so quanto ci tiene. È cresciuto giocando nei due di centrocampo, Pecchia lo ha aspettato e gli ha dato fiducia facendosi carico di tante situazioni".

L'organico del Napoli "credo che sia tra i più completi rispetto alle altre, si è visto con quell'ottima partenza. Ci sono state aspettative altissime, poi è arrivato il braccino da tennista e nel momento peggiore le altre hanno fatto punti. L'addio di Insigne? C'è un pizzico di dispiacere da tifoso - ha ammesso Coppola - e si è visto nella scorsa partita al Maradona con quel pubblico. Lorenzo l'ho percepito malinconico, ma sicuramente sarà carico per la nuova avventura".