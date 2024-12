L'ex Denis: "Conte? Ho qualche dubbio, due ko di fila tolgono certezze"

vedi letture

German Denis, doppio ex di Udinese-Napoli, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto: "Credo che l'Udinese in casa possa provare a battere questo Napoli. Il doppio stop con la Lazio può aver lasciato qualche problema da risolvere. Premetto che Conte è un talento nel preparare le gare e sa come lavorare le situazioni anche sotto il profilo psicologico, ma qualche dubbio mi resta perché due sconfitte così tolgono certezze e un po' di sicurezze ai calciatori. Inler dirigente? Non mi sorprende perché quando era in campo con me lo vedevo già serio e più che allenatore me lo immaginavo proprio dirigente".