L'ex dg Marino approva ADL: "Si è espresso bene e non s'è sbilanciato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-3° tempo, è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo ed ex Napoli: “De Laurentiis si è espresso bene evitando di sbilanciarsi e sa che con Conte si tratta di un reset tecnico più che di squadra. Domenica il Napoli troverà una Inter molto decisa, ma immagino una partita sulla falsariga di quelle contro Juventus e Milan.

La squadra di mister Conte non deve avere preoccupazioni perché ha tutte le carte in regola per fare bene. L’Inter ha una squadra molto forte, non si può parlare di turnover perché anche i giocatori con meno spazio sarebbero adatti ad ogni tipo di situazione. Credo che tatticamente Conte sia molto duttile quindi non mi aspetto novità in partenza, ma sarà certamente pronto a modellare la formazione in caso di bisogno".