L’ex dg Marino: “Il Napoli di quest’anno lo paragono ad un neonato”

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

"Il Napoli, nonostante l'handicap della sconfitta iniziale a Verona, dalla seconda giornata ha realizzata una differenza reti di +14: la migliore del campionato, seguita dalla Fiorentina a +11. Questo è un dato importantissimo. Nel mio mestiere ho sempre cercato di privilegiare nel giudizio tattico del mio allenatore, questo particolare aspetto. Questo dato, se largamente positivo, è indicativo del fatto che la squadra ha un equilibrio importante. Sono positivo anche per la partita di domani contro il Milan.

Il Napoli di quest’anno lo paragono a un neonato: a Verona è arrivata la polmonite, che però è stata superata. Ora il progetto tattico e pratico di Conte è come un bambino, che cresce e ogni domenica mette un tassello. Si sta acquistando solidità. Si dice che la capolista se ne sta andando, ma sono anche le avversarie che la stanno facendo scappare.

Milan-Napoli? I rossoneri avranno lo svantaggio di non avere in campo due top player come Theo e Reijnders, mentre la squadra di Conte non ha potuto preparare la partita con la settimana tipo. Il Milan cercherà di tenere i ritmi alti, ma soffre molto le ripartenze avversarie. Bisognerà valutare che tipo di gara vorranno fare gli azzurri”.