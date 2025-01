L’ex dg Marino: “Neres chiodo scaccia chiodo, ha fatto dimenticare Kvara”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il work in progress funziona, ormai siamo arrivati all’apoteosi e io dissi che il top del lavoro di Conte sarebbe arrivato alla fine del mercato di gennaio. Il Napoli ha toccato dei picchi importanti dal punto di vista del gioco, del modo di stare in campo e dal punto di vista della motivazione e dell’unità di intenti, che mi fanno intendere che ormai siamo quasi alla fine del work in progress del Napoli.

Cessione Kvara? Mi ricorda la vicenda del chiodo scaccia chiodo, in questo caso Neres è stato colui che ha fatto dimenticare il georgiano. Conte è un uomo di passione e questo si vede subito. Certi personaggi fanno subito presa sui tifosi del Napoli. Lui ha anche la grande capacità di trasformare questa sua passione in totale dedizione al lavoro e se ne vedono i frutti. Ora la sfida più grande è mantenere gli alti livelli raggiunti, ma i segnali sono tutti positivi. Il Napoli può giocarsi il campionato esattamente con le stesse possibilità dell’Inter, la sfida sarà tra queste due formazioni”.