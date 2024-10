L’ex dg Marino predica calma: “Presto per parlare di calendario, puoi soffrire ad Empoli e battere il Milan”

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Non azzardo similitudini con l’anno dello Scudetto, il Napoli è ancora un work in progress e non sappiamo che Napoli sarà tra 10 partite. Mi ha colpito però il fatto che abbia chiuso subito il match, è durato un tempo, il secondo è stato una prova per il futuro provando varie cose.

Il Napoli si è permesso anche diversi giocatori sottotono. Calendario facile? Il Napoli è favorito, ma l’Empoli ha iniziato in modo straordinario, è imbattuto, il Como è spagnoleggiante e fastidioso, devi sbloccarla subito. E’ un calendario giusto per la crescita della squadra. E’ presto per dire che bisogna vincere a tutti i costi, non mi sorprenderebbero difficoltà con l’Empoli e poi magari vinci col Milan. Non siamo nel finale di campionato”.