L'ex Domizzi: "Napoli mi ricorda l'Italia di Mancini! Che crescita rispetto ai miei tempi..."

Maurizio Domizzi, ex difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi d'attualità in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non m'immaginavo che nel giro di così poco tempo il Napoli avesse questa crescita e arrivasse ad un livello così alto. La svolta c'è stata negli anni di Mazzarri, poi per consolidarsi c'è voluto un po' più di tempo. A me il Napoli piace perché mi ricorda molto l'Italia di Mancini. C'è una scelta ben precisa: s'è deciso di puntare sulla qualità tecnica dei giocatori. E' una bella scelta, i calciatori ora vengono schierati soprattutto perché hanno qualità".