L'ex Dossena: "Gattuso delegittimato e non c'è cosa peggiore per lo spogliatoio!"

Andrea Dossena, ex esterno del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I rumors esterni quando la stagione è in corso sono la cosa più dannosa per lo spogliatoio. L'allenatore viene delegittimato, il presidente non dovrebbe mai farlo perché lede a sé stesso. Dovrebbe riuscire a far trapelare sempre fiducia nell'allenatore, anche se nelle sue intenzioni c'è l'idea di cambiare a fine stagione. I calciatori sono bravi a cercare scuse e questa situazione può diventarla".