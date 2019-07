L'ex ds del Cosenza consiglia i club di A: "Prendete Tutino! È al 50% delle potenzialità"

"Ho avuto alcuni colloqui di club di Lega Pro, mi hanno cercato anche nei mesi scorsi dal Taranto, ma vorrei ripartire dai professionisti. Cerco un progetto dove poter programmare e poter lavorare con il mio metodo". Gigi Condò ex direttore sportivo di Trapani e Cosenza, ha vinto due campionati, più una finale persa in sei anni di carriera, è in cerca di una sistemazione.

Chi consiglia dalla B?

"A parte Ndoj che ha centrato sul campo la massima serie, vincendo il campionato con il Brescia dico Okereke, è già pronto per grandi palcoscenici. Ha tecnica e forza fisica, fa reparto da solo. Inoltre mi piace molto Tutino, il cartellino appartiene al Napoli e l'ho seguito spesso. È solo al 50% delle potenzialità, può diventare un giocatore importante per la A. Occhio anche ad Antonucci del Pescara, si è visto a sprazzi, tatticamente è un po' atipico ma in pochi hanno la sua classe".

Tre nomi dalla Lega Pro?

"Il primo che mi viene in mente è Anastasio del Monza, classe 1996. Un terzino terzino sinistro che mi ricorda il primo Chiellini di Livorno, può arrivare a grandi livelli nel giro di 2-3 anni. La Lazio non ci ha puntato ma prevedo un grande avvenire anche per Folorunsho, centrocampista classe 1998 Francavilla e che fa gola a mezza Serie B. Se fossi un club cadetto non ci penserei due volte a prenderlo. Un altro ragazzo interessante è il difensore Malberti della Vibonese: anche lui può ben figurare in categorie superiori".

Infine chi prenderebbe dalla Primavera?

"Troppo facile dire due fenomeni come Millico e Esposito, perciò faccio due nomi meno celebri ma altrettanto validi. Prenderei al volo Zortea, terzino destro e leader dell'Atalanta campione d'Italia. Per la porta mi piace tantissimo Daga, classe 2000 del Cagliari".