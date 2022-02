L'ex ds Inter Paolillo: "Napoli, che qualità. Se la giocherà fino alla fine per lo scudetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ernesto Paolillo, ex ds Inter: "Il campionato quest'anno è molto equilibrato. Alta la qualità del Napoli e l'essere riusciti ad andare avanti nonostante le grosse assenze è un punto di forza in più. Il campionato secondo me si deciderà solo nelle ultime giornate. Tifo Inter, ma credo che Milan, Napoli e Inter se la giocheranno fino in fondo. Avrei aggiunto l'Atalanta, che però mi ha impressionato in negativo questa settimana".