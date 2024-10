L’ex ds Meluso: “Torino punto più basso dell’anno scorso! Scudetto? Napoli principale candidata”

L’ex direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Conte frena gli entusiasmi e sa che la strada è lunga e tortuosa, la concentrazione deve essere sempre massima e questo non accade spesso. Sono cambiate tante cose, vanno fatti i complimenti e la società per aver investito cosi.

Oggi il Napoli è la principale candidata allo scudetto con l’Inter. Questa è una squadra fatta di grandi uomini, l’anno scorso hanno pagato tante situazioni. Lecce è stata una grande tappa per me, in questa piazza ho avuto la grande opportunità di andare in Serie A ed eravamo partiti in B con un budget molto basso.

Torino-Napoli dell’anno scorso? Partita imbarazzante, è uno dei peggiori ricordi che ho di Napoli, il punto più basso della stagione passata.

Mazzocchi? Lo prendemmo nella sessione invernale, l’avevo già attenzionato quando era a Venezia ed ero allo Spezia ma mi chiesero una cifra enorme. Un ragazzo di forza interiore oltre che delle grandi qualità fisiche, si è ritagliato uno spazio con Conte e questo per me è un motivo di orgoglio. Sta rendendo bene perché è un professionista serio, con il Napoli ha realizzato un grande sogno, giocare con la maglia della sua città. Se il Napoli dovesse fare un po di turnover ha dei sostituti di ottimo livello, si giocherà il titolo fino alla fine”.