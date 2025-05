L'ex ds Sabatini: "Il Napoli non gioca male, anzi. Non cambio mai canale"

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ex ds di Roma e Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Napoli ha fatto una grandissima stagione nonostante alcune scelte legata ai bilanci, vedi la cessione di Kvara. Gli azzurri stanno facendo un’opera d’arte e il popolo napoletano deve goderne.

Se questo Napoli gioca male allora io sono un cattivo analizzatore del calcio, perché quando vedo questa squadra giocare non cambio canale, vedo tutta la partita. Paragone Spalletti-Conte? Se Conte vince ha fatto un prodigio. Anzi, per me è un prodigio calcistico anche parlare del Napoli in lotta per lo Scudetto ad oggi, soprattutto se pensiamo a come era finita la scorsa stagione e come è partita questa”.